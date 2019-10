Spoiler-alert leidt tot massale terugroepactie bij Mercedes-Benz Erik Kouwenhoven

20 oktober 2019

08u30

Bron: AD.nl 11 Auto Mercedes-Benz haalt wereldwijd duizenden stationwagons terug om de bevestiging van de dakspoilers te controleren. De spoilers kunnen bij hoge snelheid loslaten, waardoor de spoilers eraf kunnen vallen.

Het gaat om auto’s die zijn gebouwd tussen september 2016 en mei 2019. Bij deze auto's is de achterspoiler mogelijk niet goed vastgeschroefd tijdens de productie. Deze kan bij hogere snelheden loslaten en daardoor leiden tot een ongeval of letsel bij andere weggebruikers. Het defect wordt voorafgegaan door een ratelend geluid in het achterste gedeelte van het dak.

Als voorzorgsmaatregel worden de bouten waarmee de spoiler aan het dak is geschroefd gecontroleerd en indien nodig aangedraaid. Volgens een woordvoerder van Mercedes-Benz is slechts een ‘minimaal percentage’ van de auto’s daadwerkelijk voorzien van loszittende bouten, maar hij kon geen concreet nummer noemen. Het gaat volgens Mercedes-Benz ook niet om een officiële terugroepactie waarbij de eigenaren worden aangeschreven. De bouten worden tijdens reguliere inspecties gecontroleerd.

Hoeveel auto's in Europa en België zijn getroffen is niet bekend.