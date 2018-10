Splinternieuwe VW Kever uit 1964 te koop voor 1 miljoen dollar Erik Kouwenhoven

07 oktober 2018

16u21

Bron: AD.nl 0 Auto Een Volkswagen Kever met slechts 23 mijl (37 km) op de teller staat te koop in de Verenigde Staten. De vraagprijs ligt een factor 569 hoger dan de originele nieuwprijs.

De Volkswagen Kever is misschien wel de meest herkenbare auto die ooit is geproduceerd, zelfs nu Volkswagen uiteindelijk de beslissing heeft genomen om het model volledig (dus ook de retro-versie) te schrappen. De autofabrikant heeft per slot van rekening wel 21 miljoen exemplaren van de iconische personenauto gemaakt, waarvan alleen al 948.370 exemplaren in 1964. Verrassend genoeg gaat een van die Kevers nu in de verkoop, alleen wil de nieuwe eigenaar aardig cashen.

Het verhaal begon toen de Amerikaan Rudy Zvarich 37 jaar oud was en hij een Kever uit 1957 bezat. Toen Volkswagen besloot om voor modeljaar 1965 de Kever ingrijpend te vernieuwen, kon hij het zichzelf niet voorstellen dat hij het nieuwe ontwerp ooit zou kopen en besloot hij een reserve-auto te kopen. Zvarich kocht een van de laatste overgebleven 1964-modellen en telde toen 1.756,90 dollar (1.523 euro) neer voor de splinternieuwe Kever.

Bij het ophalen van de auto bracht Zvarich zijn eigen accu mee en reed hem naar de opslagruimte van een vriend waar hij twee jaar zou blijven. Kort daarna bouwde Zvarich zelf een speciale opslagplaats voor de Kever en kwam de auto voor het laatst buiten. Zvarichs autocollectie groeide, dus hij had het nieuwe exemplaar niet nodig om zijn 1957 Kever te vervangen. Hij haalde daarom alle vloeistoffen uit de auto en zette 'm weg onder een doek.

Daar bleef de zwarte Volkswagen meer dan een halve eeuw staan, met 22 mijl op de teller. Zvarich heeft de auto nooit geregistreerd of verzekerd, heeft nooit een van de meegeleverde accessoires bevestigd, de wieldoppen gemonteerd of zelfs de meegeleverde ruitenwissers bevestigd.

In 2014 overleed de eigenaar van de auto op 87-jarige leeftijd. De zo goed als nieuwe Kever en zijn andere auto's gingen naar zijn neef. Twee jaar later werd de tijdcapsule geopend en weer in de goede staat gebracht. Toen de auto uit de opslag werd getrokken, versprong de kilometerteller naar 23 mijl, maar het model bevindt hij zich nog steeds in onberispelijke staat. De auto staat nu hier te koop