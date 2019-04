Spitsuur? Tijd om te ontspannen! Dat is wat deze Audi ons wil doen geloven Niek Schenk

17 april 2019

13u24

Bron: AD.nl 1 Auto Volgens Audi zal het spitsuur nooit meer hetzelfde zijn zodra zelfrijdende auto's de weg op gaan. De autofabrikant laat op de autoshow van Shanghai met het conceptmodel AI:ME zien hoe de spits over een paar jaar heel anders beleefd zal worden.

De AI:ME is een visie op de auto van de toekomst in grote steden. Het studiemodel is compact, heeft een ruim en futuristisch interieur en kan autonoom rijden (level 4). De bestuurder kan tijdens de rit werken of relaxen. Pas als de auto het specifiek voor zelfrijdende auto’s aangewezen gebied verlaat, dient de automobilist de besturing over te nemen. Daarom heeft de AI:ME nog wel een stuur en pedalen.

Ruimte

De AI:ME is, met zijn achterin geplaatste elektrische aandrijving (170 pk), 4,30 meter lang en 1,90 meter breed. Dankzij de wielbasis van 2,77 meter, hoogte van 1,52 meter én het ontbreken van een traditionele middentunnel biedt hij veel binnenruimte. Zijn interieur is variabel: plek voor twee personen en veel bagage, of plek voor vier.



Planten

Het interieur is ontworpen als een woonruimte, inclusief klimplanten in het plafond, en biedt veel comfort, volop opbergmogelijkheden en ook magnetische bekerhouders. De bediening verloopt via oogbewegingen (eyetracking), gesproken commando’s of touchpads.

Stressniveau

Verder maken VR-brillen het mogelijk om films en games optimaal te beleven. De ingebouwde ‘noise compensation’ kan geluiden van buitenaf wegfilteren. Dankzij elektro-chromatisch glas zijn de ramen te verduisteren.

De AI:ME kan zelfs het stressniveau van de inzittenden meten en slimme algoritmes leren van hun gedrag en voorkeuren. Op basis daarvan worden bepaalde instellingen van de auto (klimaat, audio) aangepast en kunnen er specifieke diensten worden aangeboden.

