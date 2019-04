Speciaal voor autopatsers: een contactsleutel van 500.000 euro Erik Kouwenhoven

12 april 2019

07u26

Bron: AD 0 Auto Autosleutels vormen volgens het Finse bedrijf Awain Key het ondergeschoven kindje in de wereld van de supersportwagens. Daar heeft deze firma iets op gevonden.

Een Finse oud-journalist, Jalmari Mattila, ontdekte tijdens het testen van supersportwagens dat luxe autofabrikanten weinig oog hebben voor hun autosleutels. Het stelde hem teleur dat het hoogwaardige niveau van dergelijke auto's niet terug te vinden was in de sleutel die je toch iedere keer weer op de bar gooit om te tonen wat je hebt, aldus Motor1.com.

Samen met een ontwerper en horlogemaker richtte Mattila daarom Awain Key op - een bedrijf dat sleutels maakt die zich kunnen meten met de poenerige uitstraling van de auto's zelf. De sleutels worden gemaakt in gelimiteerde oplage en de klant mag zich bemoeien met de totstandkoming. Volgens Awain werken de sleutels op auto’s van Aston Martin, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Maserati, Maybach, Mercedes-Benz, McLaren, Porsche en Rolls-Royce.

Er zijn drie verschillende varianten leverbaar. De prijslijst begint bij 49.000 euro voor de Quantum. Dit model heeft in totaal 354 diamanten. De prijs van de Serenity, die belegd is met liefst 1.250 diamanten, kost tenminste 89.000 euro. De duurste van het trio is de Phantom. Deze kost exact 500.000 euro en heeft in totaal 34,5 karaat aan diamanten.