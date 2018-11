Spanje wil verkoop van benzine- en dieselwagens verbieden vanaf 2040 HR

13 november 2018

17u31

Bron: Belga 0 Auto De Spaanse regering wil de verkoop van diesel- en benzinewagens verbieden vanaf 2040. Dat heeft ze dinsdag bekendgemaakt.

De socialistische regering wil dat er vanaf die datum geen voertuigen met verbrandingsmotor meer in het verkeer gebracht worden.

Spaanse steden met meer dan 50.000 inwoners zullen ook voor 2023 lage-emissiezones moeten invoeren, zoals reeds het geval is in de centra van Madrid en Barcelona, waar het autoverkeer beperkt is.

In 2050 moet in Spanje alle elektriciteit bovendien voortkomen uit hernieuwbare bronnen.