Sluipverkeer in je straat beu? Met deze briljante truc ben je er zo vanaf Kristof Winckelmans - www.fangio.be

04 februari 2020

17u12

Bron: www.fangio.be 0 Auto Een karretje met 99 afgedankte smartphones, meer had de Duitse kunstenaar Simon Weckert niet nodig om de navigatie-app Google Maps volledig het digitale bos in te sturen. Door stapvoets door de straten van Berlijn te slenteren, slaagde hij erin een virtuele file te ensceneren, waardoor Google Maps-gebruikers prompt een alternatieve route voorgesteld kregen.

Real-time verkeersapps als Waze en Google Maps liggen al een tijdje onder vuur. Net omdat ze het verkeer zo efficiënt mogelijk proberen te spreiden, zouden ze zorgen voor een spectaculaire toename van sluipverkeer in residentiële buurten. Niet veel aan te doen, zeg je? Toch wel, zo bewijst de Duitse artiest Simon Weckert in een gretig bekeken YouTube-video.

Onder de projectnaam #googlemapshacks is Weckert er namelijk in geslaagd om de complexe algoritmes van Google Maps op een kinderlijk eenvoudige manier te misleiden. Gewapend met een karretje vol smartphones, die allemaal hun locatiegegevens delen met Google, wandelde Weckert door de straten van Berlijn, om zo een onbestaande file te creëren rond de gebouwen van het Duitse Google-hoofdkwartier. Het resultaat was dat Google Maps 99 stapvoets rijdende auto’s detecteerde op een spreekwoordelijke zakdoek, genoeg alleszins om de andere weggebruikers langs een andere route te sturen...