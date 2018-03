Slimme verkeerslichten kunnen voor de gek gehouden worden, ontdekten onderzoekers ep

08 maart 2018

17u05

Bron: anp 0 Auto Een slimme auto die precies weet waar hij rijdt, een slim stoplicht dat weet waar alle auto's zijn en wie het beste groen licht kan krijgen. In theorie is het een ideale combinatie, voor doorstroming en tegen vervuiling, en daarom wordt er in de Verenigde Staten al mee getest. Maar het is niet zo veilig als het lijkt, waarschuwt de universiteit van Michigan.

Vijf wetenschappers hebben ontdekt dat I-SIG, het systeem van de slimme verkeerslichten, voor de gek kan worden gehouden. Eén auto die verkeerde informatie stuurt, is voldoende om het systeem in de war te schoppen en een opstopping te veroorzaken. En dat kan als de computer aan boord is gekaapt. Dan geeft de auto de verkeerde snelheid en de verkeerde plek door. Het stoplicht heeft dat niet door, zet het licht op groen en laat andere auto's wachten. En daarvoor hoeft de sabotage-auto niet eens zelf te rijden. Hij kan ook onopvallend in de buurt geparkeerd staan, zonder dat iemand argwaan krijgt.

De I-SIG-verkeerslichten zijn onder meer in Californië en Arizona getest. In een van de proeven daalde de vertraging onderweg met meer dan een kwart, doordat auto's soepeler konden doorrijden. Maar als het systeem vastloopt, doet een auto ineens zeven minuten over een stukje dat normaal in een halve minuut kan worden afgelegd.