Slimme lantaarnpaal betrapt verkeersovertreders Niek Schenk

07 januari 2019

15u34

Bron: AD.nl 3 Auto Het Taiwanese bedrijf Lite-on heeft een slimme lantaarnpaal ontwikkeld die verkeersovertredingen vastlegt. De uitvinding wordt deze week gepresenteerd op de elektronicabeurs Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas.

Volgens de fabrikant kunnen gemeentebesturen veel geld verdienen met de intelligente lantaarnpaal. Hij is voorzien van zuinige led-lampen, een internetverbinding, videocamera's en software die verkeersgedrag kan analyseren.

Met deze technologie kan de lantaarnpaal automatisch 24 uur per dag verkeersovertredingen vastleggen, zoals het ongeoorloofd rijden op een busstrook of parkeren bij een stopverbod. Bovendien is de bewijsvoering dankzij de camerabeelden heel gemakkelijk.

Lite-On heeft soortgelijke technologie ook toegepast in verkeerslicht-installaties. Dan is hij niet bedoeld om verkeersovertredingen vast te leggen, maar om zwakkere verkeersdeelnemers, zoals gehandicapten en ouderen, te helpen. Het systeem herkent dan bij het verkeerslicht iemand in een rolstoel of iemand die slecht ter been is. Vervolgens wordt het groene verkeerslicht langer aangehouden, om diegene de tijd te geven rustig over te steken.