Slimme autoruit van Ford laat blinden het landschap ervaren Leo van Marrewijk

07 mei 2018

14u39

Bron: AD.nl 0 Auto Autofabrikant Ford heeft een autoruit ontwikkeld waardoor blinden en slechtzienden het landschap kunnen ervaren. Door middel van aanraking van de ruit kunnen blinde en slechtziende mensen het passerende landschap voelen.

Het prototype van de slimme autoruit, Feel the View genaamd, maakt foto’s die snel worden omgezet in afbeeldingen met hoog contrast. Dat meldt de autofabrikant. De afbeeldingen worden vervolgens door middel van LED’s op het glas gereproduceerd. Als iemand het beeld aanraakt, trillen verschillende grijstinten. Via de aanraking kun je het landschap voelen.

Feel The View is bedacht en ontwikkeld door Ford Italië, in samenwerking met onder meer Aedo, een Italiaanse start-up die gespecialiseerd is in apparaten voor blinden en slechtzienden.

Apps

De Nederlandse Connie Haumahu, zelf slechtziend en liefhebber van gadgets, juicht het ontwikkelen van een slimme autoruit toe. Haumahu is medewerker van het Nijmeegse muZIEum, "het ervaringsmuseum over zien en niet zien" en kent nog geen soortgelijke initiatieven. "Dit principe ken ik nog niet. Er zijn wel apps voor blinden en slechtzienden die je omgeving beschrijven. Een voorbeeld: je richt je smartphone op een omgeving en je krijgt in gesproken tekst te horen of er bijvoorbeeld bomen en andere voorwerpen staan."

Genieten

"Zo’n slimme autoruit lijkt me een mooie toevoeging, hoewel ik natuurlijk nog niet weet of het in de praktijk werkt. Maar in het algemeen durf ik wel te zeggen dat er niet altijd rekening wordt gehouden met onze doelgroep, terwijl wij natuurlijk ook best willen genieten van de omgeving. Dus mijn stem hebben ze."