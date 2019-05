Slechts een op vier sjoemeldiesels gerepareerd: “Onaanvaardbaar” Erik Kouwenhoven

29 mei 2019

21u27

Bron: AD.nl 1 Auto Na de dieselgate-affaire werden autofabrikanten verplicht hun auto’s te voorzien van andere software of anderszins aan te passen, maar slechts een op de vier modellen is inmiddels gerepareerd. Dat blijkt uit cijfers van de onafhankelijke Britse milieu-organisatie Transport & Environment (T&E).

Volgens het instituut zijn tot nu toe slechts 10,4 miljoen van de 43 miljoen sjoemeldiesels gerepareerd. Slechts bij een deel daarvan vormen software-updates de oplossing; in sommige gevallen moet daadwerkelijk aan de wagen worden gesleuteld. Vooral het midden en oosten van Europa blijven achter als het gaat om het oplossen van dit probleem.



Dat trage tempo is onaanvaardbaar, vindt Florent Grelier van T&E. “De auto-industrie heeft vier jaar de tijd gehad sinds het dieselschandaal uitbrak, maar heeft zich niet aan de afspraken gehouden om de schade terug te draaien’’, zei hij tegen de Britse krant Daily Mail. “Het is tijd dat overheden verplichte terugroepacties in de hele EU doorvoeren. Dat vereist geen nieuwe wetten, maar uitsluitend politieke wil.’’



Het gaat bij de terugroepingen vooral om de door de Volkswagen Groep geproduceerde modellen met de zogeheten EA189-motoren. In Roemenië is volgens de gegevens bijvoorbeeld slechts 37 procent van deze VW-auto’s gerepareerd. Andere landen die achterlopen zijn onder meer Polen, Kroatië, Slowakije en Bulgarije.

Import

Een van de redenen daarvoor is volgens Grelier het grote aantal vuile diesels dat in die regio’s werd geïmporteerd uit landen waar op stedelijk niveau verboden zijn ingevoerd voor oudere dieselmotoren. Zo werden in 2017 ongeveer 350.000 vuile tweedehands dieselauto’s naar Polen geëxporteerd, voornamelijk uit Duitsland.



Volgens T&E moeten EU-regeringen beperkingen invoeren die voorkomen dat dieselgate-auto’s geëxporteerd worden, tenzij ze de relevante software-updates hebben gehad om ervoor te zorgen dat hun emissieniveaus legaal zijn. “Er mogen geen tweederangsburgers in Europa zijn”, aldus Grelier. “Elke Europeaan heeft een gelijk recht op schone lucht.”



Volgens de laatste schattingen van T&E rijden er momenteel ongeveer 43 miljoen ‘zeer vervuilende’ auto’s met emissieniveaus 5 en 6 en bestelwagens op de Europese wegen, die allemaal meer dan drie keer het wettelijke limiet uitstoten.