Slechts één op vier autokopers wil een ecologische wagen: is zo'n energiezuinige wagen ook zuinig voor je portemonnee?

In het half jaar dat HLN Drive bestaat, vulden al zo'n 200.000 Vlamingen de autotest in. Op de vraag ‘Hoe belangrijk is het ecologische aspect van je wagen’ antwoordde slechts 6% ‘heel belangrijk', terwijl 21% ‘belangrijk’ aankruiste. Voor 12% was het ‘niet belangrijk’, 13% kruiste zelfs ‘helemaal niet belangrijk’ aan. De grootste groep (48%) bleef neutraal. Best opvallend, aangezien er vanuit de overheid heel hard wordt ingezet op een vergroening van het wagenpark. Toch kan het interessant zijn om voor een zuinige wagen te gaan.

De rijtaksen zijn lager

De jaarlijkse rijtaks die je in Vlaanderen moet betalen, is gekoppeld aan je CO2-uitstoot. Begin dit jaar werd de fiscaliteit aangepast: hoe lager je CO2 ligt, hoe beter. Elektrische voertuigen zijn uiteraard het voordeligst, maar ook kleinere, zuinige wagens doen bij de nieuwe regels hun voordeel tegenover grotere SUV’s, die meer verbruiken.

Zo zien de Volkswagen Golf, Renault Clio en Opel Corsa - vorig jaar alle drie in het lijstje van de 10 populairste auto’s - hun jaarlijkse verkeersbelasting met enkele euro’s dalen in de tabellen die de overheid naar aanleiding van deze verandering in de fiscaliteit publiceerde (zonder daarbij de exacte motorisatie van de wagens te vermelden). Populaire SUV’s als de Nissan Qashqai (+2 euro) en vooral de Volkswagen Tiguan (+93 euro) gaan er dan weer op achteruit.

Het verbruik is lager

Een evidente vaststelling. Maar dat betekent dat je een vaak duurdere wagen op die manier wel kan terugverdienen. Zo kost een Tesla Model 3 dik 60.000 euro, een pak meer dan de 40.000 euro van een concurrent met een dieselmotor, zoals de Mercedes C200d. Neem je echter de goedkopere elektriciteit en de lagere onderhoudskosten van een elektrische wagen in rekening op basis van 25.000 km per jaar over 60 maanden, dan komt de Tesla wel een fractie goedkoper uit.

Je verzekering is (soms) goedkoper

Sommige autoverzekeraars maken de aankoop van auto’s met een lagere CO2-uitstoot aantrekkelijk. Dat doen ze door zogenaamde ecokortingen tot wel 30% te bieden op BA-verzekeringen, en soms ook op omniumformules. Sommige verzekeraars geven enkel korting op elektrische of hybride wagens. Andere verzekeraars kennen ook kortingen toe aan benzine- en dieselwagens. Maar dan alleen als de CO2-uitstoot lager ligt dan de door hen bepaalde grenswaarden. Een lagere CO2-uitstoot hangt bij benzine- en dieselwagens samen met een lager vermogen. Dus geldt er: een lager vermogen zorgt voor een lagere premie. Kies je een milieuvriendelijkere auto? Dan is dat voordelig voor je portemonnee.

Let wel op: dit zijn zaken die het bezit van een ecologische auto voordeliger maken. In aankoop zijn ze echter vaak duurder, zeker als je voor een volledig elektrisch exemplaar gaat. Goed rekenen of en hoe je die extra opleg kan terugverdienen, is dus de boodschap.

Bron: HLN Drive