Slechts 19 auto's in een maand verkocht, “eerste elektrische Mercedes is een flop” Erik Kouwenhoven

03 januari 2020

09u56

Bron: AD.nl Ondanks de lange ontwikkeltijd, is Mercedes-Benz er niet in geslaagd om met de elektrische EQC een concurrerende auto te bouwen, aldus Duitse media. Dat zou blijken uit de verkoopcijfers. In november werden er slechts 19 verkocht in Duitsland.

Volgens de Duitse krant Die Welt zijn er op de thuismarkt sinds de verkoopstart 55 EQC's (basisprijs in ons land is 79.860 euro) verkocht. De krant concludeert dat daarmee de aanval op de concurrentie niet geslaagd lijkt te zijn. Ondanks alle uitgebreide advertentiecampagnes is het resultaat ontnuchterend. Audi boekte bijvoorbeeld aanzienlijk hogere verkoopcijfers met de E-Tron, met 192 verkochte auto's alleen al in november, en Tesla doet het nog veel beter.



Volgens Die Welt heeft Mercedes de problemen aan zichzelf te danken. De actieradius is te laag en de auto kan ook niet profiteren van de nieuwste generatie snelladers. Transportwetenschapper Alexander Eisenkopf van de Zeppelin Universiteit, een privaat Duits onderzoeksinstituut, schrijft het probleem ook toe aan het gebrek aan passie in het bedrijf. “Als een autobedrijf zijn centrale componenten - motor en aandrijflijn - betrekt bij derden, gaat dat ten koste van het dna van het bedrijf”, zegt hij tegen Die Welt.



Onbegrijpelijke strategie

Volgens nieuwssite FOCUS Online wachten nog veel mensen op de levering van hun EQC, ondanks het feit dat Europa eerst aan de beurt is en Amerika pas een jaar later. Ook een onbegrijpelijke strategie aldus kenners, aangezien Tesla nu al toonaangevend is in de Verenigde Staten en dat land een belangrijke markt is voor Mercedes-Benz. In de test die in augustus op deze site verscheen werd al genoemd dat de auto bij zijn introductie al deels achterhaald was.

De kans bestaat dat Mercedes-Benz bewust de levering heeft vertraagd, want pas vanaf dit jaar tellen elektrische auto's mee in de totale hoeveelheid CO2 die per fabrikant uitgestoten mag worden.



Toch zit de elektrische auto ook bij de Duitse koper ook nog niet helemaal in het DNA. Van de Mercedes GLC - de EQC-variant met benzinemotor - werden in de maand november ruim 4.500 exemplaren verkocht. Dat komt ook doordat in Duitsland veel minder financiële impulsen worden gegeven om elektrisch te gaan rijden.