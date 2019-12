Skivakantie gepland? Op deze momenten kan je het best vertrekken Anne Claes - www.fangio.be

17 december 2019

16u08

Bron: www.fangio.be 8 Auto Binnen enkele dagen begint de kerstvakantie, die voor heel wat landgenoten synoniem is voor skipret. Op de wegen richting Alpen zal het echter niet altijd even prettig zijn. Mobiliteitsorganisatie VAB verwacht vooral op zaterdag 21 december fileleed richting de skigebieden.

In eigen land vermoedt VAB dat de avondspits op vrijdag 20 december, aan de start van de kerstvakantie, vroeger op gang zal komen en ook langer zal aanhouden. Ook op zaterdag 21/12 en zaterdag 28/12 verwacht VAB drukker verkeer richting het zuiden.

Duitsland

Ook in Duitsland begint dit weekend de kerstvakantie op vele plaatsen, in sommige delen van het land zelfs al op donderdag en vrijdag. VAB verwacht al vanaf donderdagmiddag 19 december druk verkeer op de wegen vanuit de grote steden richting skigebieden.

Vooral op vrijdag 20 december wordt het daar tussen 15u en 19u zeer druk op de wegen richting het zuiden en de skigebieden. Ook op tweede kerstdag, 26 december, is er traditiegetrouw veel verkeer onderweg naar wintersportgebieden.

Oostenrijk

In Oostenrijk wordt het druk richting skigebieden op zaterdag 21 december. Het terugkerend verkeer moet met vertragingen rekening houden op zaterdagen 28 december en 4 januari (en dan vooral aan de grenscontrole met Duitsland). Het wordt vooral druk op de wegen richting skigebieden in Vorarlberg, Salzburgerland en Tirol.

Zwitserland

Hier zal het vooral druk zijn op zaterdag 21 en 28 december, wanneer er veel wintersporters onderweg zullen zijn. Het terugkerend verkeer moet rekening houden met vertragingen op zaterdag 4 én zondag 5 januari.

Frankrijk

In Frankrijk verwacht VAB niet alleen druk verkeer op vrijdag 20 december (vooral in de regio rond Parijs tussen 15u en 22u), maar vooral op zaterdag 21 en zaterdag 28 december op de wegen naar de wintersportgebieden. Daar komt nog bij dat reizigers onderweg mogelijk hinder ondervinden van de stakingen die het openbaar vervoer in Frankrijk al enkele weken stilleggen en daardoor zorgen voor extra verkeershinder.

Het drukste verkeer verwacht VAB op deze twee zaterdagen in de Alpenregio tussen 9u en 14u. Vooral op de laatste kilometers richting de wintersportplaatsen (bergwegen) loopt de reistijd vaak flink op. Terugkerend verkeer mag drukte verwachten op zaterdag 28 december en 4 januari.

Winterbanden

Voor wie de winterbanden nog niet heeft opgelegd, raadt VAB aan dit nu wel te doen, zeker wie tijdens de kerstvakantie een uitstap met de auto naar het buitenland plant. In vele van onze buurlanden zijn winterbanden namelijk verplicht.