Sedan op z’n Italiaans: 3 redenen waarom de Alfa Romeo Giulia zo verrast

28 mei 2020

Alfa Romeo lanceerde met de Giulia eindelijk een waardig Italiaans alternatief voor de Duitse berlines van BMW, Mercedes of Audi. De sportieve sedan blinkt uit in design en rijplezier en is zo een aantrekkelijke optie voor veeleisende chauffeurs.

De Giulia is Alfa’s antwoord op de BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class, Audi A4 en Jaguar XE, een auto waarmee het Italiaanse Alfa Romeo zijn imago nieuw leven wil inblazen. En volgens nagenoeg alle reviews slaagt Alfa daar ook in. Op drie belangrijke vlakken evenaart of overstijgt de Giulia de concurrentie.

De Italiaanse flair

De Giulia onderscheidt zich al bij de eerste aanblik van zijn Duitse tegenhangers. Het design ademt Italiaanse bravoure en laat subtiliteit daarbij achterwege. Op de neus pronkt Alfa’s typische V-vormige ‘Scudetto’-grille die samen met de koplampen voor een karaktervol en driftig geheel zorgt. Op de zijkanten maken organische en uitgesproken lijnen het sportieve plaatje compleet. De Giulia straalt stijl en dynamiek uit, maar is ook technisch slim ontworpen. Het is een lichte auto met veel aluminium in de carrosserie, een nagenoeg perfecte 50/50-gewichtsverdeling, een onderstel dat perfect afgestemd is op de achterwielaandrijving en een innovatief ophangingssysteem. Resultaat: op de baan voelt de Giulia heerlijk pittig aan, maar laat hij zich ook erg vlot besturen.

De paardenkracht

De Giulia komt in verschillende uitvoeringen. De absolute topversie is de Quadrifoglio, met ruim 500 pk. Voor wie dat te veel van het goede is, creëerde Alfa ook een aantal minder extreme, maar even performante benzine- en dieselmotoren, gaande van 136 pk (het instapmodel ‘Giulia’ met een 2.2 turbodieselmotor) tot 280 pk (de ‘Giulia Veloce’ met een 2.0 turbobenzinemotor). Zo is er een Giulia voor elk type chauffeur. Alle uitvoeringen bieden trouwens dezelfde hoeveelheid rijplezier, volgens de reviews. De balans zit goed, de grip voelt stevig, de auto voelt licht en de reacties zijn scherp bij elke motor.

Het luxueuze interieur

De Giulia is – zoals het een Alfa Romeo kenmerkt – helemaal op de bestuurder gericht. Het verwarmbaar lederen stuurwiel, de met leer afgewerkte versnellingspook en de middenconsole met aluminium- of houtafwerking en draadloze lader stralen luxe uit. Het centrale 8,8” Multi-Touch-scherm geeft dan weer toegang tot een resem infotainment en een indrukwekkende hoeveelheid veiligheids- en rijhulpsystemen. Met Lane Keeping Assist, Active Blind Spot Assist, Traffic Jam & Highway Assist, Active Cruise Control, Traffic Sign Recognition en Driver Attention Assist verhoog je je rijgemak en met de Alfa Connect-toepassingen (afstandsbediening, wifi voor alle passagiers, diefstalmeldingen, info over brandstof en bandenspanning op je smartphone) heeft u uw wagen te allen tijde helemaal onder controle.

