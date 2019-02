Seat stelt de Minimo voor, een klein elektrisch voertuig voor in de stad SVM

25 februari 2019

13u14

Bron: Belga 6 Auto Seat heeft vanmorgen op het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona de Minimo voorgesteld, een klein elektrisch voertuig voor stedelijk gebruik. Bedoeling is vooral om verplaatsingen van minder dan tien kilometer te maken. Qua uiterlijk heeft de wagen wat weg van de Renault Twizy.

De Minimo heeft twee zitplaatsen achter elkaar en een rijbereik van zowat 100 kilometer. Het gebruik van de auto zal volgens Seat twee keer minder kosten dan de huidige autodeeldiensten.

Volgens Seat-topman Luca de Meo is de mobiliteit aan het veranderen. “Met als gevolg dat ook onze rol van fabrikant en mobiliteitsleverancier verandert. Wij moeten in staat zijn om nieuwe mobiliteitsplatformen aan te bieden die een sleutelrol zullen spelen in de steden van de toekomst. Vijf jaar geleden waren we al bij de eerste autobouwers die present tekenden op het MWC in Barcelona. We maken een transitie van autobouwer naar mobiliteitsaanbieder.”

“Geen SUV’s of sedans meer”

Seat denkt dat veel steden in de toekomst wagens van particulieren zullen weigeren. "We zullen in die steden geen SUV's, sedans of hatchbacks meer zien, maar wel zeer kleine auto's, minivans, tweewielers en drones die elektrisch of met waterstof aangedreven zullen worden.”

Seat liet ook weten dat het de ontwikkeling van software zelf in handen zal nemen. Het automerk gaat in Barcelona een speciaal centrum oprichten, daarvoor wil de autobouwer meer dan 100 specialisten aanwerven.