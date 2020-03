Schrijf maar op: deze Fiat Centoventi wordt een schot in de roos

Auto

Het voorbije decennium had Fiat zowat al zijn eieren in het mandje van de waanzinnig populaire 500 liggen, maar in de toekomst lijkt het merk (eindelijk) opnieuw meerdere speerpunten in zijn gamma te zullen tellen. Zopas hebben de Italianen laten weten dat de nieuwe 500e gezelschap krijgt van een tweede elektrische stadswagen, gebaseerd op deze hippe Centoventi.