Schatrijke oprichter Whatsapp verkoopt tien Porsches uit zijn exclusieve collectie HR

16 januari 2019

11u57

Bron: Gooding & Company 0 Auto Miljardair Jan Koum, bekend als oprichter van de berichtendienst Whatsapp, verkoopt tien van de exclusieve Porsches in zijn collectie. “Moest ik meer tijd hebben om er mee te rijden, ik zou ze nooit verkopen”, zegt hij. “Maar die wagens zijn niet gemaakt om stil te blijven staan.”

Jan Koum verdiende in één klap 19 miljard dollar toen hij in 2014 de berichtendienst Whatsapp verkocht aan het Facebook van Mark Zuckerberg. Als kind droomde hij er al van om met een Porsche te rijden. “Zo'n wagen stond voor mij gelijk aan het toppunt van succes”, verklaarde hij ooit. “Elke keer als ik er een zag rijden, herinnerde dat mij aan mijn doel. De wens om zo’n auto te hebben, was voor mij een stimulans om hard te werken en te leren.”

Koum, die opgroeide in Oekraïne, verhuisde met zijn moeder op 16-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten. Hij leerde programmeren, en ging gedurende 9 jaar lang bij Yahoo werken. Daarna solliciteerde hij bij Facebook, maar werd er niet aangenomen. Samen met Brian Acton richtte hij in 2009 Whatsapp op, waarmee hij steenrijk werd.

Zijn eerste Porsche was een 911 Cabrio. Later kocht hij nog 911's en andere modellen bij, en nu beschikt hij over een hele verzameling. Maar zijn garage is blijkbaar niet groot genoeg. “Moest mijn tijd én garageruimte onbeperkt zijn, dan zou ik ze nooit verkopen”, zegt hij.

“Maar ik zal blij zijn als de toekomstige eigenaar kan genieten van deze prachtwagens. Ze zijn gemaakt om mee te rijden, op dat nu op de weg is of op het circuit.”

Volgens het bedrijf dat de veiling organiseert, zijn er alvast enkele zeldzame modellen uit de jaren ‘90 bij, zoals een Porsche 964 Carrera RS uit 1992 en een Porsche 964 Carrera RS 3.8 uit 1993. Er zit ook een nieuwere Porsche 918 Spyder Weissach bij uit 2015 met amper 30 kilometer op de teller. De verkoop vindt plaats op 8 maart in Amelia Island in de VS.

Bekijk ook:

Een roekeloze bestuurder van een paarse Porsche slipt rond rondpunt aan Poco Loco in Roeselare.

Porsche gaat in vlammen op in Brussel.

Een Porsche parkeren doe je niet zo.

Man ramt gevel carwash met Porsche van klant in Houthalen-Helchteren.