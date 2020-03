Samsung vindt recept voor superbatterij: “Autonomie tot 800 kilometer haalbaar” Kristof Winckelmans - www.fangio.be

19 maart 2020

14u28

Onderzoekers van het Samsung Advanced Institute of Technology en het Samsung R&D Institute Japan hebben vorige week resultaten van een studie onthuld die het enorme potentieel aantonen van Samsung's nieuwe generatie solid-state batterijen.

We weten al langer dan vandaag dat de doorbraak van elektrische auto’s niet alleen staat of valt met een lager prijskaartje, maar ook met hun dagelijkse bruikbaarheid. De voorbije jaren werd gelukkig al veel progressie geboekt op het vlak van batterijtechnologie, al kijken veel experts nog steeds in de richting van solid state-batterijen (met vaste in plaats van vloeibare elektrolyt, nvdr) om een grootschalige elektrische doorbraak te forceren.

Die solid-state batterijen zouden ons op papier een aanzienlijk grotere autonomie en snellere laadtijden kunnen opleveren, al blijken ze voorlopig nog minder bedrijfszeker dan de gangbare lithium ion-accu’s. Dat komt omdat er zogeheten dendrieten worden afgezet tijdens het opladen, die op termijn kunnen zorgen voor kortsluitingen en oververhitting.

Beloftevol…

Bij Samsung menen ze echter een oplossing gevonden te hebben voor dat probleem, door een slechts 5 micrometer dikke nanocomposietlaag van zilver en koolstof te integreren in de accucel. Die verhoogt niet alleen de betrouwbaarheid, maar zorgt ook nog eens voor een grotere energiedensiteit (900 Wh/l). Het resultaat is een prototype dat slechts half zo veel ruimte vereist ten opzichte van een vergelijkbare lithium-ionbatterij, na 1.000 laadcycli nog over 89 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit beschikt en een elektrisch rijbereik van 800 kilometer haalbaar maakt.

… maar nog niet voor meteen

Samsung geeft echter toe dat er nog heel wat verder onderzoek nodig is vooraleer de superbatterij op grote schaal geproduceerd kan worden. Gezien de (voorlopig) bijzonder hoge productiekost zal het volgens experts nog zeker 3 à 4 jaar duren vooraleer de technologie door de autobouwers geadopteerd zal worden.