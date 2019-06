Run op laatste auto's met sterke benzinemotor leidt tot prijsstijgingen Erik Kouwenhoven

18 juni 2019

21u28

Bron: AD.nl 0 Auto De klassieke benzinemotor lijkt ten dode opgeschreven, maar tweedehands auto's met deze motoren zijn ineens ongekend populair. Dat blijkt uit cijfers van de grootste occasiewebsite van Duitsland.

Steeds meer autokopers lijken zich te realiseren dat het over is met dikke verbrandingsmotoren, wat volgens het Duitse blad Focus leidt tot sterk stijgende prijzen daarvan. Terwijl het aanbod van auto's met sterke dieselmotoren overweldigend is, zijn benzinevarianten dungezaaid. Door de vele rijverboden in stadscentra is de liefde voor grote diesels over, maar dat geldt niet voor de benzinemotor.

Volgens een analyse door Mobile.de in opdracht van opinieblad Focus storten Duitse autokopers zich nu op de laatste goede benzinemotoren. Mobile is een van de grootste autoverkoopsites van Europa, waar ook veel autokopers uit andere landen hun tweedehands auto's kopen.

De gemiddelde gebruikte autoprijzen voor benzineauto’s tussen de 5 en 15 jaar stegen volgens Mobile het afgelopen jaar sterk. De stijging was het hoogst bij benzine-occasies tussen de 15 en 20 jaar (plus 17 procent). De stijging komt deels door de populaire ‘youngtimers’ (auto van meer dan 15 jaar oud), maar volgens Focus stijgen de prijzen al bij auto‘s vanaf vijf jaar. Tegelijkertijd neemt volgens Mobile het aantal advertenties en daarmee het aanbod van deze auto’s af.

“Vooral de oudere benzinemotoren zijn momenteel erg populair", zegt Mobile-CEO Malte Kruger. “Vanaf drie jaar oud stijgen de prijzen ten opzichte van vorig jaar.” Volgens Focus is de kans groot dat de run op de ‘laatste benzinemotor’ de komende jaren nog sterker wordt. Liefhebbers van de verbrandingsmotor zullen steeds meer inzien dat er geen weg terug is en dat ze op afzienbare termijn niet meer gemaakt worden.