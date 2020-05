Ruim 90 procent minder nieuwe wagens ingeschreven in april HLA

04 mei 2020

18u45

Bron: Belga 0 Auto In de maand april zijn, als gevolg van de coronacrisis en de lockdown, ruim 90 procent minder nieuwe personenwagens ingeschreven in ons land. Dat meldt sectorfederatie Febiac maandag. Autodealers moesten verplicht gesloten blijven en dus stortte de verkoop in elkaar.

Het effect is zo groot dat ook over de eerste vier maanden al een derde (36 procent) minder wagens zijn ingeschreven in België. Febiac noemt de impact "ongezien" en meent dat die de komende maanden niet meteen zal kunnen worden opgevangen.

Concreet werden in april 5.297 nieuwe personenwagens ingeschreven. In dezelfde maand vorig jaar waren er dat nog 53.498. Over de eerste vier maanden gaat het om 132.713 inschrijvingen of ruim 70.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

De autosector mag sinds maandag zijn verkoopsactiviteit heropstarten voor professionelen en vanaf 11 mei waarschijnlijk ook voor particulieren. Omdat er nog heel wat onduidelijkheid is over het verdere verloop van de coronapandemie, kan Febiac de impact voor de sector moeilijk inschatten. De federatie verwacht wel dat er uiteindelijk in 2020 een vijfde minder personenwagens zullen worden ingeschreven dan gebruikelijk in ons land.

Ook in andere voertuigcategorieën was er in april een forse daling van het aantal inschrijvingen: min 80 procent bij de lichte vracht en bijna min 60 procent bij de zware vrachtwagens. Bij de motoren, waar de lente een "cruciaal" verkoopseizoen is, bedroeg de daling ruim 70 procent.

Lees ook: De impact van de coronacrisis op de automarkt: 5 gevolgen die we allemaal zullen voelen(+)