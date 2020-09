Ruim 600 auto’s op illegaal tuning-event in ondergrondse parking Decathlon Evere mvdb

De politie heeft vrijdagavond in de ondergrondse parking van Decathlon Evere een illegaal tuning-event beëindigd. De agenten telden tussen de 600 en 700 voertuigen.

Vanaf 20.30 uur reden honderden autoliefhebbers met hun uitgebouwde wagens de grote parking binnen. Via sociale media was opgeroepen om samen te komen.

Er was geen toestemming gevraagd, wat nochtans nodig is voor een evenement in de openbare ruimte, aldus een woordvoerder van politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. De deelnemers kregen de aanmaning te vertrekken. De politie noteerde de kenteken van de auto’s. Niemand werd opgepakt.