Ruim 370.000 Duitsers sluiten zich aan bij groepsvordering tegen Volkswagen

03 januari 2019

13u58

Bron: Belga 0 Auto Zowat 372.000 eigenaars van Volkswagen-voertuigen die zijn uitgerust met sjoemelsoftware, hebben zich aangesloten bij de groepsvordering die door consumentenorganisaties werd opgestart in Duitsland. Dat heeft het Duitse ministerie van Justitie bekendgemaakt.

De groepsvordering werd begin november ingediend door de Duitse federatie van consumentenorganisaties, Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV). Dat gebeurde in de Noord-Duitse stad Braunschweig, vlakbij de zetel van Volkswagen, op de dag dat een nieuwe wet van kracht werd die een groepsvordering tegen het autoconcern mogelijk maakte.



Volgens de VZBV heeft Volkswagen moedwillig zijn klanten schade toegebracht door sjoemelsoftware te installeren in dieselwagens, waardoor die minder vervuilend leken dan ze feitelijk waren. Ze wil dat VW schadevergoedingen betaalt.



Er kan nog tot de start van het proces (verwacht in de loop van 2019) worden ingeschreven, maar VZBV had er bij betrokkenen op aangedrongen om dat voor het einde van 2018 te doen, omdat Volkswagen nadien verjaring zou kunnen pleiten.

28 miljard euro

Volkswagen gaf in 2015 toe wereldwijd 11 miljoen dieselvoertuigen te hebben uitgerust met sjoemelsoftware, waarvan 2,4 miljoen in Duitsland. "Dieselgate" kostte het Duitse autoconcern al meer dan 28 miljard euro (door onder meer terugroepacties en gerechtelijke procedures), maar het grootste deel daarvan werd betaald in de Verenigde Staten.