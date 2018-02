Rolls-Royce kondigt luxueuze SUV aan, genoemd naar grootste ruwe diamant ooit Erik Kouwenhoven

13 februari 2018

20u51

Bron: AD 0 Auto Rolls-Royce heeft officieel de naam vrijgegeven van zijn nieuwe SUV. Die is weinig verrassend, want de kolos die werd ontwikkeld onder de codenaam ‘Proj ect Cullinan’ heet in de productieversie… Cullinan.

De Cullinan, die eind van dit jaar op de markt verschijnt, is een reusachtige SUV. De auto deelt zijn basis met de Phantom, een auto die al bijna zes meter lang is. Ook de motor van de Phantom wordt overgenomen: een 6,75 liter metende V12 met twee turbo’s. Verder zal het interieur net zo luxueus en overdadig zijn als dat van de andere topmodellen van Rolls-Royce. Op de foto zien we een 'artist impression' van de auto, zoals deze er vermoedelijk uit gaat zien.

Ruwe diamant

Toen de SUV drie jaar geleden werd aangekondigd, kreeg de auto de codenaam Cullinan mee. De productieversie zou anders worden genoemd, zo werd erbij verteld. Vandaag werd bekend dat de naam toch behouden blijft voor het productie-exemplaar. “De naam Cullinan is perfect en schitterend”, zo verklaarde Rolls-Royce-CEO Torsten Müller-Ötvös. De naam verwijst naar de grootste ruwe diamant die ooit is gevonden. De diamanten van de in Zuid-Afrika gevonden Cullinan werden geslepen in Amsterdam en verwerkt in de Britse kroonjuwelen.

Ferrari FUV

Rolls-Royce wil echter graag dat we de Cullinan geen SUV noemen, maar een 'high-sided vehicle'. Misschien omdat de termen 'Sports' en 'Utility' niet echt van toepassing zijn op dit Britse landhuis op wielen. Rolls-Royce is niet de enige die zich heeft gestort op de markt van de luxe SUV’s. Bentley presenteerde onlangs de Bentayga, Maserati bracht de Levante op de markt en ook de Lamborghini Urus zag onlangs het levenslicht. Zelfs Ferrari komt op korte termijn met een luxe terreinwagen. Dat wordt echter geen SUV, maar een FUV, zo beloofde topman Sergio Marchionne. Een Ferrari Utility Vehicle dus, ook al weet niemand nog wat daarmee bedoeld wordt. Range Rover wil ook een trapje hoger met een super-SUV en dan komen ook BMW en Mercedes nog met respectievelijk een X7 en een opvolger van de GLS.