Ritje met Ferrari eindigt in drama: bestuurder schuldig aan dood 13-jarige passagier mvdb

01 maart 2018

17u48

Bron: BBC - The Sun 6 Auto Een zakenman die met zijn Ferrari crashte, is door een Britse jury schuldig bevonden aan de dood van de jonge passagier (13).

Ondernemer Matthew Cobden (39) nam maandagavond 22 augustus 2016 de tiener Alexander Worth mee in zijn peperdure Ferrari F50 voor een ritje op een privédomein in het Zuid-Engelse North Warnborough. De zakenman werd vervolgd voor roekeloos rijgedrag.

De iconische Italiaanse sportwagen (prijskaartje: omgerekend zo'n 1,3 miljoen euro) botste aan hoge snelheid op een smal weggetje tegen een ballustrade, ging van de baan, vloog vervolgens door de lucht en kwam tegen houten hekwerk tot stilstand. Noch Cobden, noch de jongen droegen hun veiligheidsgordel. Ze werden beiden uit de wagen geslingerd.

Worth had samen met zijn stiefvader Cobden benaderd met de vraag of hij even de auto mocht kruipen om een foto te nemen. De stiefvader had Cobden even voordien een autobatterij verkocht. De zakenman stemde in en vroeg terstond of de tiener geen zin had in een ritje op het private domein.

Technisch defect

De Ferrari was die dag gefotografeerd voor een fotoreeks in een autoblad en zou later samen met andere exclusieve wagens worden geveild. Op bewakingscamerabeelden is te zien hoe het voertuig uit een vrachtwagenoplegger wordt gereden en hoe de tiener op de passagiersstoel plaatsneemt. Op het landweggetje wordt aangeraden niet te sneller te rijden dan 16 km per uur. Het voertuig trok razendsnel op en reed minstens 65 km per uur toen Cobden de controle over het stuur verloor. Volgens de verdediging was het ongeval niet te wijten aan roekeloos rijgedrag, maar aan een technisch defect aan de cilinders.

Cobden verscheen met tranen in de ogen voor de rechters en betuigde zijn spijt aan de nabestaanden van Alexander. De dertiger kent zijn straf op 26 maart. Hij riskeert een celstraf.

#Breaking Businessman Matthew Cobden found guilty of causing the death by careless driving of 13-year-old Alexander Worth in crash involving £1.2 million Ferrari F50 pic.twitter.com/MfLoUbxk8g Press Association(@ PA) link