Rijdende Ford Ka mét zwembad in beslag genomen Emiel Poelert

10 juli 2020

07u30

Bron: De Stentor 3 Auto De politie in de Nederlandse stad Apeldoorn keek woensdag vreemd op toen een gepimpte Ford Ka zonder dak en mét zwembad voorbijreed. Achterin het voertuig zat een YouTuber te baden. Hoewel de politie de humor van de actie inzag, mochten influencer Boaz van Boggelen en zijn kompanen hun weg niet vervolgen.

De verbouwde Ford Ka voldeed volgens de politie niet meer aan de gestelde eisen om op de openbare weg te rijden. Desalniettemin besloot de bij de noorderburen bekende YouTuber, net als een dag eerder, met zijn vrienden in de zogeheten ‘Ka-brio’ te gaan toeren.

De influencer, met 469.000 abonnees, nam zelf plaats in het onorthodoxe zwembad terwijl hij een video voor zijn YouTube-kanaal opnam. Het ritje bleek van korte duur. Een bezoekje aan de McDrive verliep nog gesmeerd, maar even later spotte de politie het voertuig.

“Superdom”

Van Boggelen, die vaker video’s opneemt in markante auto’s, mocht met zijn gezelschap in eerste instantie geen meter verder rijden. Het viertal kreeg een boete omdat er geen gordels werden gedragen. Daarna stond de politie toch nog toe dat ze nog 100 meter verder reden om hun Ka-brio op eigen terrein neer te zetten. “Ze zeiden dat het superdom is wat we hebben gedaan. Ja, dat weten we, maar we vonden het erg grappig.”

Het voertuig mag voorlopig niet langer de openbare weg op. De Nederlandse Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) moet de auto eerst keuren. “Wanneer dit niet lukt, zal het voertuig naar de sloop gaan. Of naar een museum”, stelt de politie op Instagram.

Niet zozeer het zwembad op zich was het probleem, maar wel het verwijderen van het dak. Een cabrio moet verstevigingen hebben aan de carrosserie, omdat door het ontbreken van een dak de stijfheid compleet weg is. De auto had een herkeuring moeten ondergaan na de gedaanteverandering.

Het voertuig blijkt echter een heel andere bestemming te krijgen, laat Van Boggelen weten. “Ik kreeg een berichtje van één van mijn volgers dat die de auto graag op de oprit wil hebben, zodat-ie als zwembad kan worden gebruikt. Mooi toch? Zaterdagochtend wordt de auto erheen gebracht.”

Hoewel Van Boggelen aan het einde van de video zijn volgers afraadt ooit eenzelfde stunt uit te halen, heeft hij geen spijt. “Je weet van tevoren dat het iets debiels wordt, dat was ook de insteek. Nu heb ik het al uitgevoerd, maar anders zou ik zo weer doen.”