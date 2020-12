Rijden we door lockdown straks jaar langer met dezelfde bedrijfswagen?

Zo’n 670.000 salariswagens reden er drie jaar geleden in ons land rond volgens een studie van de Brusselse universiteit ULB. In plaats van de dagelijkse heldentocht in de files op weg naar de bedrijfsparking stonden veel van die voertuigen het voorbije half jaar gewoon stil op de oprit. Dat kunnen ze bij LeasePlan - één van de vijf grootste leasemaatschappijen in ons land - duidelijk aflezen aan het brandstofverbruik van de vele wagens waarvan ze ook de tankkaarten beheren. “Er is een duidelijk corona-effect”, zegt Ann Van Espen van de afdeling Consultancy Services. “In maart daalde het brandstofverbruik tot 36,5 procent minder dan de dezelfde maand in 2019. In april was dat zelfs driekwart - 73% - lager. We hebben nog niet de volledige cijfers van november, maar we verwachten toch opnieuw een vermindering met 60 à 70 procent door het telewerken.”