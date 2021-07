Rijden we binnenkort allemaal op perslucht?

Een auto die rijdt op lucht en niet op benzine of elektriciteit, het is niets nieuws. Het idee om oude wagens om te bouwen om op perslucht te rijden is dat wel. De Italiaanse uitvinder Vito Truglia kwam tien jaar geleden al met het idee af, vorige week maakte SolutionAir zijn idee realiteit.

Het omgebouwde Renault-busje heeft drie gastanks van in totaal 600 liter, waarmee een afstand van zo’n 600 kilometer overbrugd kan worden. De tanks weer opvullen zou slechts vier minuten in beslag nemen. Verder heeft de persluchtmotor minder omwentelingen per minuut nodig omdat de normale viertaktmotor van het busje werd omgebouwd tot een tweetaktmotor. Lucht heeft een hogere energiedichtheid dan benzine, waardoor de lucht vanzelf onder voldoende hoge druk staat en een compressieslag overbodig is. Zo zou het omgebouwde busje slechts 800 tot 1.200 toeren per minuut maken, tegenover 700 tot 6.500 toeren per minuut bij een normale viertaktmotor.

Uitdagingen

Waarom rijden we dan nog niet allemaal op perslucht, zal u denken? Onder andere de tweetaktmotor vormt al een probleem: om te versnellen moet niet de motor sneller draaien, maar de luchtdruk toenemen. Een techniek die nog niet helemaal op punt staat. Perslucht gaan ‘tanken’? Daarvoor heb je een bijzonder tankstation met een compressor nodig, en die zijn er helaas nog niet. Ten slotte kunnen nog niet alle wagens omgebouwd worden. De technologie werkt enkel bij wagens met een ECU (Electronic Control Unit, de naam voor verschillende ondersteunende systemen die in motorvoertuigen worden toegepast), en dus alleen bij vrij moderne wagens. Ook plaatsgebrek limiteert het aantal ombouwbare modellen, de gastanks nemen namelijk nog veel plek in.

SolutionAir is er wel van overtuigd dat de technologie een toekomst heeft. Zo zouden grote spelers zoals Fiat, Renault en Bosch interesse tonen. Zelf denken ze ook niet alleen aan personenwagens, ze zien de technologie vooral toegepast worden op grote bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens en boten.