Rijden met winterbanden of all season-banden: wat kies je best?

HLN DriveVelen hebben de afgelopen weken de wissel van zomer- naar winterbanden gemaakt. Maar is die switch wel noodzakelijk? Echte winters kennen we immers nauwelijks in ons land. Daarenboven bieden verschillende bandenfabrikanten ook zogenaamde all season-banden aan. Zijn deze vierseizoensbanden de gulden middenweg of haal je nog altijd best je winterbanden van stal?

Beginnen doen we met iets heel voor de hand liggend: zomerbanden in de winter zijn echt geen goed idee. Je remafstand is niet alleen in de sneeuw een pak langer (zowat het dubbele vergeleken met een winterband, de helft meer in vergelijking met all season-banden), zelfs bij 10 graden op een nat wegdek is er een merkbaar verschil. Je auto op aangepast schoeisel zetten voor de donkerste maanden van het jaar is dus zeker geen slecht idee.

Winterbanden

Winterbanden danken hun uitstekende werking in koude, natte omstandigheden aan het type rubber waar zij uit bestaan. Die speciale mix van rubber en silicium in combinatie met de speciale, diepere groeven in de band zorgt voor betere remprestaties, maar ook voor extra grip. Hierdoor sta je niet alleen sneller stil, maar kom je ook beter vooruit in winterse omstandigheden, onder de temperatuur van 7 graden.

Die goede winterse prestaties komen natuurlijk met een kostprijs. Zo ligt het verbruik van winterbanden iets hoger en zijn de remprestaties op droog wegdek bij 10 graden slechter dan die van zomerbanden. En dan hebben we het nog niet over het echte kostenplaatje gehad: mobiliteitsorganisatie Touring schat de totale kost van de combinatie winter-zomerbanden (4 jaar, 20.000 kilometer per jaar, wissel en stockage) op 1.640 euro.

All season-banden

Dan komen vierseizoensbanden met 480 euro een pak beter uit de berekening van Touring. Deze banden hebben dan weer het nadeel dat het verbruik van jouw wagen nog hoger zal liggen dan bij winterbanden. Bovendien slijten de banden sneller. Je zal dus geen twee keer per jaar bij de bandencentrale langs moeten voor een wissel, maar nieuwe banden om de twee jaar is zeker geen overbodige luxe. Bovendien presteren all season-banden uiteraard niet zoals winterbanden in koude omstandigheden. Bij 10 graden op nat wegdek presteren ze iets slechter, op droog wegdek net beter. Maar in de sneeuw liggen hun prestaties mijlenver achter op die van de winterband.

Conclusie

Is de wissel zomer-winterbanden dan nog noodzakelijk voor jou? Dat hangt erg af van jouw rijprofiel. Wie veel kilometers aflegt en vooral ’s ochtends en ’s avonds pendelt, wanneer de temperatuur laag ligt en het al eens durft te ijzelen, is het zeker een goed idee. Want de winters mogen dan wel warmer worden, op die momenten ligt de temperatuur steevast onder de 7 graden. Ook bij iets hogere temperaturen presteren winterbanden in de regen beter dan all season-banden. En dat het in ons land in de winter geregeld regent, kan niemand ontkennen.

Wij zouden winterbanden dan ook aanraden voor wie regelmatig in de wagen stapt. All season-banden vormen een goed en vooral goedkoop alternatief voor wie de auto niet vaak gebruikt en een gelimiteerd budget heeft, maar laten we eerlijk zijn: veiligheid is iets waar je liever niet op bespaart.

