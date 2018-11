Repareert onze auto zich straks zelf na schade? Erik Kouwenhoven

12 november 2018

22u33

Bron: AD.nl 0 Auto Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een zelfherstellend polymeerplastic ontwikkeld dat scheuren en krassen automatisch herstelt.

Alles wat het materiaal nodig heeft, is licht. De techniek is rechtstreeks afkomstig van planten: de onderzoekers van het MIT hebben polymeer afgewisseld met chloroplasten, het celgedeelte dat verantwoordelijk is voor fotosynthese in planten.

In een kras worden de cellen blootgesteld aan de lucht en daar gebruiken ze de energie van licht om CO2 uit de atmosfeer te vangen. De beschadigde gebieden vergroten zich en sluiten op die manier scheuren en krassen. In tegenstelling tot bestaande zelfherstellende oppervlakken, heeft het nieuwe materiaal geen warmte, UV-lampen of andere speciale apparatuur nodig. De zon is genoeg.