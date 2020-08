Renaultgamma zal met 20% krimpen www.fangio.be

06 augustus 2020

Auto Net als alle autobouwers kreeg Renault de afgelopen maanden klappen. De groep achter het merk (en Dacia en Alpine) noteerde een verlies van maar liefst 7,3 miljard euro over het eerste semester van 2020. En dan rollen er koppen …

Renault-CEO Luca de Meo liet in een webcast weten dat hij het productportfolio ‘aangevallen’ heeft. De top van Renault heeft volgens hem in de laatste weken meer productbeslissingen heeft genomen dan in de laatste twee jaar bij elkaar. Het resultaat? Het aantal modellen in het gamma van de Franse autobouwer zal met 20% krimpen en men zal de focus leggen op de middelgrote modellen, het zogenaamde C-segment.

Renault zal dus schrappen bij de kleinere modellen (waar het vandaag nog veel verkoopt, maar die markt is te risicovol volgens de Meo) en de grotere. Welke wagens zullen de Fransen dan schrappen? Namen noemde de CEO nog niet, maar volgens Automotive News Europe gaan de Scénic, de Espace en de Talisman zeker op de schop …