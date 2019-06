Renault wil sterke alliantie met Nissan herstellen HR

12 juni 2019

20u12

Bron: Belga 0 Auto De voorzitter van Renault, Jean-Dominique Senard, heeft vandaag op de aandeelhoudersvergadering van de Franse autogroep beloofd dat hij de relatie met partner Nissan Motor wil herstellen. Volgens hem is het mogelijk om het vertrouwen tussen de voormalige alliantiepartners herop te bouwen. De relatie kwam onder druk te staan na de aanhouding van topman Carlos Ghosn wegens vermeend financieel gesjoemel. Over het afspringen van de fusie met Fiat Chrysler toonde de voorzitter zich teleurgesteld.

"De prioriteit ligt nu bij het herstellen van de sterke alliantie met Nissan", klonk het woensdag op de aandeelhoudersvergadering. Volgens Senard zijn hiervoor tijd, geduld en extra inspanningen nodig, van beide autogroepen. “Vertrouwen moet men winnen”, klonk het. Het was de eerste keer dat Senard de aandeelhouders toesprak sinds het schandaal met zijn voorganger Ghosn eind vorig jaar uitbrak.

Senard werd aangesteld door de Franse regering, de grootste aandeelhouder van Renault, maar kon nog geen successen voorleggen. Ook de gesprekken met Fiat Chrysler over een mogelijke fusie, sprongen af. Daarover zei Senard woensdag erg teleurgesteld te zijn. Hij wees met een beschuldigende vinger naar de Franse overheid, die zou hebben aangedrongen op extra uitstel. “Nochtans was het Frans minister van Financiën, Bruno Le Maire, die enkele maanden geleden suggereerde om Renault toenadering te laten zoeken tot Fiat”, aldus Senard. Of de gesprekken met Fiat Chrysler kunnen hervat worden, kon de voorzitter niet beloven, al sloot hij dat ook niet uit.

Vergoeding van 224.000 euro

De aandeelhouders keurden de benoeming van de nieuwe voorzitter met een ruime meerderheid goed. Ze verhinderden ook dat zijn voorganger Ghosn recht zou hebben op een variabele vergoeding van 224.000 euro voor het halen van de doelstelling in het boekjaar 2018. Aan zijn vast loon van 1 miljoen euro werd niet geraakt.