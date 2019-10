Renault verwacht dat wereldwijde automarkt nog sterker zal krimpen HR

25 oktober 2019

10u01

Bron: Belga 0 Auto De wereldwijde automarkt krimpt dit jaar waarschijnlijk harder dan gedacht. Dat zegt automaker Renault, die onlangs ook al zijn eigen financiële prognoses naar beneden bijstelde, in de marge van zijn kwartaalresultaten.

Volgens Renault wordt de markt dit jaar waarschijnlijk 4 procent kleiner. Eerder rekende de Franse constructeur nog op een daling van 3 procent. In Europa zal de vraag naar auto's waarschijnlijk met 1 procent afnemen, vergeleken met een eerdere voorspelling van een vlakke markt. De autoverkopen gaan de laatste tijd gebukt onder afzwakkende economische groei en steeds strengere milieueisen.

Renault waarschuwde onlangs al dat de eigen omzet en winstmarge dit jaar waarschijnlijk lager zal uitkomen dan vorig jaar. Ook is de autobouwer meer geld kwijt om aan alle regels te voldoen.

Afgelopen kwartaal zag het bedrijf de omzet met 1,6 procent terugzakken tot 11,3 miljard euro. Een daling van de verkoop - in totaal 852.198 voertuigen - met 4,4 procent drukte de inkomsten. Het wegvallen van de verkoop in Iran in augustus vorig jaar, speelde daarbij een grote rol. “Buiten Iran zou de daling 1,8 procent zijn op een markt die met 2,3 procent achteruitgaat”, luidt het.