Renault: “Dacia gaat groeien, sportwagens van Alpine blijven bestaan” Roland Tameling

31 juli 2020

21u50 0 Auto Hoewel het Franse Renault-concern door zwaar weer gaat, werkt de kersverse baas van het automerk aan een plan voor de toekomst. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk, maar de van Seat afkomstige Luca de Meo belooft al wel dat het geplaagde sportwagenmerk Alpine blijft bestaan. Bovendien zijn er grootse plannen om budgetmerk Dacia te laten groeien.

Dacia, dat binnenkort met de Spring voor het eerst een elektrische auto op de markt brengt, gaat volgens de nieuwe baas van het Renault-concern een mooie toekomst tegemoet. Op dit moment verdient het bedrijf al goed geld aan modellen zoals de Sandero en de Logan, die deels op bestaande techniek van Renault zijn gebaseerd. De Meo verklapt nog niet wat we allemaal mogen verwachten, maar zegt in gesprek met de Franse website Caradisiac dat Dacia veel potentie heeft om volwassen te worden.

In de praktijk zal dat betekenen dat het van oorsprong Roemeense merk een volwaardiger concurrent van merken zoals Skoda zal worden. Dat merk blinkt ook uit in het maken van voordelige auto’s met veel ruimte, dat zelfde pad past prima bij Dacia. Bovendien zouden er meer modellen met elektrische aandrijving op het programma staan, net zoals dat nu bij Renault aan de hand is.

Alpine blijft

Een merk waar Renault geen geld aan verdient, is het sportwagenmerk Alpine. De sportieve coupé van het merk, de A110, is weliswaar een succes maar winst wordt er in de thuisbasis Dieppe niet gemaakt. Eerder gingen er geruchten dat Renault de stekker uit het merk zou trekken, maar aan die geruchten maakt Luca de Meo een eind. Volgens de nieuwe CEO heeft het roemruchte merk meer dan genoeg potentie, maar moet moederconcern Renault beter zijn best doen.

Voor Renault zelf geldt dat er waarschijnlijk gesneden wordt in het aanbod van modellen. De grotere auto’s van het merk zoals de Espace, Talisman en Scenic verkopen momenteel niet goed genoeg, waardoor de kans bestaat dat deze modellen niet worden opgevolgd.