Renault: “Binnen vijf jaar elektrische auto van 10.000 euro” Erik Kouwenhoven

13 september 2019

06u26 4 Auto Renault doet niet mee met het ontwikkelen van “elektrische auto's die niemand kan betalen”. Het Franse merk wil binnen vijf jaar met een EV (voiture électrique) komen die ongeveer 10.000 euro kost.

Renault zegt dat het mogelijkheden ziet voor een auto voor ‘de gewone man’, die zo'n 10.000 euro moet kosten. Topman Thierry Bolloré zei dat deze week tegen Autonews Europe op de IAA, het autosalon in Frankfurt. Volgens hem is Renault hiertoe in staat dankzij jarenlange ervaring met het bouwen van compacte elektrische auto's als de Renault Zoe.

Het lijkt er dus op dat Renault gaat proberen een echte elektrische ‘volkswagen’ te ontwikkelen, daar waar Volkswagen (VW) op dit punt tot nu toe faalde. VW zei namelijk hetzelfde over de nieuwe ID.3, maar de prijs van dat model begint naar schatting pas rond de € 30.000 in Duitsland, waardoor deze drie keer duurder uitvalt dan de toekomstige EV van Renault. Volgens Bolloré is het belangrijk dat er toegankelijke elektrische mobiliteit komt, in plaats van de markt te overspoelen met prijzige elektrische voertuigen.

De kans bestaat dat de droomauto van Bolloré al bestaat. In China rijdt namelijk de Renault City K-ZE rond. De Franse autofabrikant heeft niet uitgesloten dat het de elektrische cross-over naar Europa haalt als deze aanslaat in Azië. De Chinese verkoop van de Renault City K-ZE ging dinsdag van start met een beginprijs van omgerekend 7.800 euro.

De K-ZE heeft een 26,8-kWh lithium-ion accu die een elektromotor aandrijft. Het model heeft een vermogen van 43 pk, een trekkracht van 125 Newtonmeter en een bereik van 271 kilometer via de NEDC-cyclus. Als het Renault lukt deze auto aangepast en wel te leveren voor minder dan 11.000 euro, zal deze volgens experts voor een kleine aardverschuiving zorgen in het landschap van de elektrische auto. Het is volgens Autonews Europe nog niet duidelijk of de auto hier als Renault wordt verkocht of onder het budget-label Dacia.

