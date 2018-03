Relax en kijk een film terwijl wagen u naar bestemming brengt: volledig zelfrijdende wagen voorgesteld LG

02 maart 2018

15u48

Bron: Belga 4

Op het Mobile World Congres in Barcelona werd de 'Personal CoPilot' voorgesteld. Een wagen die volledig zelf rijdt en, in tegenstelling tot vorige versies, geen enkele interventie of alertheid van de bestuurder vereist. De wagen is 'oproepbaar' via een app op de smartphone en hiermee kan je de wagen ook ont- en vergrendelen.