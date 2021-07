Rekentruc: zoveel kilometer kun je nog rijden als het reservelampje van je auto brandt

Gemiddeld verbruik

Het enige wat noodzakelijk is, is de inhoud van de brandstoftank van je auto kennen, iets wat in alle specificaties of gebruiksaanwijzingen van auto's is te vinden. De volgende keer dat het reservelampje aanfloept, moet je meteen gaan tanken. De liters brandstof die je hebt getankt, kun je aftrekken van de totale tankinhoud. Wanneer je deze waarde deelt door het gemiddelde praktijkverbruik van je auto - dat is te vinden in de boordcomputer van je auto - weet je zeer nauwkeuring hoeveel kilometers je normaal gesproken nog kunt rijden.