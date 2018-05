Redt achterbankoptie deze zomer het leven van je kind? Erik Kouwenhoven

30 mei 2018

10u38

Bron: AD.nl 1 Auto 'Kind gered uit snikhete auto': ieder jaar komen dit soort berichten voorbij en dat zijn alleen nog maar de situaties die goed afliepen. Hyundai biedt in de nieuwe Santa Fe binnenkort de Rear Occupant Alert aan om hieraan voorgoed een eind te maken.

Het systeem onthoudt wanneer de achterste deuren open zijn gegaan, bijvoorbeeld om een kind vast te gespen in een kinderzitje of om een hond plaats te laten nemen op de achterbank. Als de Rear Occupant Alert vervolgens merkt dat de achterste deuren niet opnieuw zijn opengegaan wanneer het contact wordt uitgezet, krijgt de chauffeur een melding op het display.

Sensor

Die kan deze melding wegklikken door op de 'OK'-knop op het stuur te duwen en vervolgens het kind of de hond uit de auto halen. Heeft de chauffeur niet op OK gedrukt, dan activeert het systeem automatisch een sensor in het plafond. Wanneer deze beweging in de auto signaleert, gaat er een alarm af om de eigenaar of omstanders te waarschuwen.

Verenigde Staten

Hyundai is niet de eerste constructeur met een dergelijk systeem. In de Verenigde Staten debuteerde de GMC Acadia al eerder met een Rear Seat Reminder. Ook Buicks, Cadillacs, Chevrolets en de Nissan Pathfinder zijn in de VS leverbaar met een systeem dat het risico op oververhitte kinderen of huisdieren zo goed als elimineert.

Vanaf september

In Nederland zal de Rear Occupant Alert alleen standaard zijn in het Safety Pack, dat voorlopig alleen te verkrijgen is in de duurste uitvoering. Daarna is het de bedoeling dat het veiligheidssysteem ook beschikbaar wordt op andere uitvoeringen en modellen. De nieuwe Hyundai Santa Fe staat vanaf september in de showroom.