Red Bull-coureur Verstappen koopt wagen van 1,6 miljoen bij concurrent Ferrari

Max Verstappen heeft er een nieuw bolide bij voor zijn collectie. Niet het prijskaartje zorgt voor de meeste ophef, wel dat de Nederlandse F1-piloot de wagen bestelde bij… Grote F1-concurrent Ferrari!

Als we de Gazzetta dello Sport mogen geloven, bestelde de Red Bull-coureur een Ferrari Monza SP2 voor zo’n 1,6 miljoen euro (exclusief belastingen). Een hyperexclusieve sportwagen waar Ferrari er slechts 499 van in elkaar schroeft. Onder andere tv-kok Gordon Ramsey en voetballer Zlatan Ibrahimovic mogen zich ook eigenaar noemen van zo’n Monza SP2.

De cabrio kan alvast F1-waardige cijfers voorleggen. De 6,5-liter V12 van de Monza SP2 produceert 800 pk en de 0-100-tijd is een kleine 2,9 seconden. Topsnelheid? Maar liefst 300 km/u!

Gevoelige aankoop?

Hoe ze bij Red Bull naar de aankoop kijken, is niet geweten. Feit is wel dat het team gesponsord wordt door Aston Martin en motoren krijgt van Honda. En vooral bij die eerste constructeur zou Verstappen toch ook wel wat lekkers kunnen vinden. Het is in ieder geval niet de eerst keer dat hij zich laat verleiden door snoepgoed uit een andere kast. In zijn garage zouden onder meer ook een Porsche 911 GT2 RS en een Ferrari 488 Pista staan...