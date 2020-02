Rechtbank legt bouw Duitse Tesla-fabriek stil Kristof Winckelmans - www.fangio.be

Bron: www.fangio.be 0 Auto Een Duitse rechtbank heeft de bouw van Tesla’s Europese Gigafactory in de buurt van Berlijn per direct stilgelegd, nadat een vereniging van lokale milieu-activisten de kap van 91 hectare aan bos hadden aangeklaagd.

Tegen midden 2021 moet in het Duitse Grünheide, een dorp ten zuidoosten van Berlijn, een nieuwe Tesla Gigafactory verrijzen. Althans, dat is het plan. De strakke timing van de Amerikaanse autobouwer werd zopas – letterlijk – gedwarsboomd door een lokale natuurvereniging, die de bomenkap van 91 hectare aan bos met succes heeft aangevochten bij het gerechtshof in Brandenburg. De Grünen Liga Brandenburg vreest een aanslag op de lokale fauna en flora en de lokale waterhuishouding, en wil de zaak nu eerst grondig laten onderzoeken.

Vertragingsmanoeuvre

De onmiddellijke intrekking van de kapvergunning dreigt de bouw van de Gigafactory – en dus ook de lancering van de Model Y – grondig in het gedrang te brengen. Indien de bomen niet gekapt raken voor de start van het broedseizoen, zal Tesla pas na de zomer kunnen beginnen met de bouwwerkzaamheden. Bovendien is ook de bouwvergunning voor het hele project nog steeds niet rond, en blijven de omwonenden momenteel volop bezwaarschriften indienen.