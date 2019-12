Rally-Porsche 911 voor openbare weg in productie: 650.000 dollar Erik Kouwenhoven

24 december 2019

14u17

Bron: AD.nl 0 Auto Porsche bouwt al bijna twintig jaar geen rally-Porsches meer. De 911 is daarvoor te groot geworden, vinden ze in Duitsland. Toch is de fabrikant van de Baja op de foto ervan overtuigd dat er vraag is naar ruige rally-Porsches.

‘Restomods’ heten ze: klassieke Porsche-modellen die worden aangepast aan de moderne tijd en die voor veel geld nieuwe klanten vinden. Sinds de komst van het Amerikaanse merk Singer, dat zich op de productie hiervan toelegt, kijken liefhebbers nauwelijks meer op van prijzen van een half miljoen of meer voor een mooi exemplaar. Andere ‘fabrikanten’ van op de 911 geïnspireerde varianten zijn onder meer Rauh Welt Begriff, Von Schmidt, PS en DP.

De auto hierboven is gemaakt door Russell Built. Dat bedrijf heeft misschien niet zo’n grote naam, maar de vestiging in het Californische Sun Valley maakt al bijna tien jaar onderdelen voor Singer Vehicle Designs en dus weet het wat het doet. Deze straatlegale rally-auto is klaar voor deelname aan de Baja-rally (een rally op het gelijknamige Mexicaanse schiereiland), vandaar de naam.

De 1.270 kilogram wegende Baja is gebaseerd op een Porsche 911 uit de jaren 90 met als fabriekscode 964. De motor van dat model is standaard goed voor 250 pk, maar door tuning van Rothsport Racing steeg de cilinderinhoud naar 3,8 liter, wat leidt tot een vermogen van 365 pk. Ook de body werd aangepast. De wielbasis werd met 7,6 centimeter vergroot en ook is de auto nu 35 centimeter breder dan een standaardexemplaar.

Het interieur kreeg ook een make-over en is voorzien van een rolkooi en andere verstevigingen. TJ Russell, de man achter het bedrijf, wilde naar eigen zeggen een auto maken die voortborduurt op de succesvolle rally-Porsches in de Parijs-Dakar-rally uit de jaren 80 en 90. “Ik wilde de technologie en fabricage van vandaag combineren met het DNA van de luchtgekoelde 911", aldus Russell. Hoeveel exemplaren van de Baja worden geproduceerd, is niet bekend. Wel dat de auto minimaal 650.000 dollar (bijna 587.000 euro) gaat kosten.

Lees ook: Dit ‘bouwmarktproject’ is duurder dan een gloednieuwe Ferrari