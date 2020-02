Racewagen van ‘coureur’ Mussolini teruggevonden in Noord-Afrika Erik Kouwenhoven

24 februari 2020

06u18 0 Auto De Italiaanse dictator Benito Mussolini kocht in 1930 een Alfa Romeo 6C 1750 SS raceauto. De wagen dook onlangs op in Zuid-Afrika en wordt nu gerestaureerd in Groot-Brittannië.

De Alfa Romeo werd nieuw geleverd aan autoliefhebber Mussolini op 13 januari 1930 voor een bedrag van 60.000 lire. Volgens website Motor1.com zou dat nu zo'n 31.000 euro zijn - een koopje dus. Nadat hij de auto in ontvangst had genomen, deed de fascistische alleenheerser met de auto mee aan verschillende races in heel Italië.

De Alfa Romeo 6C was destijds een succesvolle racewagen. De auto's deden het vooral goed in de uithoudingsrace Mille Miglia. De auto van Mussolini was voorzien van een ander uiterlijk door carrosseriebouwer Stabilimenti Farina, maar dat werd later weer vervangen door een gestroomlijnde carrosserie, die inmiddels grotendeels in verval is geraakt. Het chassis, de achteras en de versnellingsbak van de auto zijn echter wel origineel.

Er zijn geen aansprekende prestaties bekend van de racende dictator en na een paar jaar verkocht Mussolini (1883-1945) de auto. Uiteindelijk belandde de 6C in handen van een man die de auto eind jaren dertig naar Eritrea in Noord-Afrika bracht - destijds een kolonie van Italië. Daar werd de auto onlangs teruggevonden in erbarmelijke staat en verscheept naar de Verenigde Staten. De nieuwe eigenaar laat de auto restaureren, hetgeen niet eenvoudig zal zijn. De koplampen, spatborden en originele wielen ontbreken namelijk, evenals een correcte motor. De restauratie wordt bemoeilijkt doordat er niet veel originele foto’s bewaard zijn van de auto.