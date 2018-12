Puur elektrische e-tron is Audi's ‘gamechanger’ Erik Kouwenhoven

05 december 2018

21u15

Audi is zeer trots op de nieuwe e-tron. En terecht, want het is de eerste echte elektrische auto van het Duitse merk. We reden ermee in Abu Dhabi en door de woestijn rondom de megalomane havenstad.

Stofwolken schieten als hanenstaarten de lucht in, wanneer we met onze e-tron de woestijn onder Abu Dhabi worden ingestuurd. Achter ons zien we een streep zwart asfalt steeds kleiner worden, voor ons begint het grote niets. De auto ploegt dankzij het enorme koppel soepel over de zandduinen en terwijl de zon alles probeert te roosteren wat leeft, snort binnen de airco en klinkt rustgevende muziek uit de speakers via onze iPhone. Op de Audi Virtual Cockpit kunnen we via de navigatie goed zien dat er de komende honderd kilometer niets te zien.

Wanneer we even later bij een berg droge, witte rotsen even uitstappen, constateren we dat het jammer is dat Audi zijn ‘gamechanger’ niet wat spectaculairder heeft uitgedost. De 4,90 meter lange auto had eigenlijk Q6 moeten heten, zo werd ons verteld tijdens de introductie in Abu Dhabi en dat was misschien wel beter geweest. Niet alleen omdat de auto qua formaat precies tussen beide modellen in zit, maar ook omdat het verder vooral ‘gewoon’ een Audi is. De naam e-tron verwijst naar een aantal spectaculaire halve prototypes uit het verleden en dat is de e-tron in ieder geval niet.

Maar misschien is dat ook wel de kracht van dit model. Want afgezien van de elektromotoren is het een SUV als alle andere. En dat is in dit geval ook en vooral goed nieuws. Want afgezien van wat extra gewicht werden hier geen compromissen gesloten. De bagageruimte van 660 liter wordt niet deels opgeslokt door accu’s, de actieradius geeft bij een volle lading 400 kilometer aan in plaats van 40 en ook kun je met de e-tron gewoon je gas loslaten zonder plotseling met je neus tegen de voorruit gedrukt te worden.

Dat laatste lijkt een futiliteit, maar nagenoeg alle elektrische auto’s waarmee we hebben gereden in het verleden, remden teveel af op de elektromotor om zo energie terug te winnen. Bovendien waren de remmen slecht te doseren doordat ook hierbij regeneratie van energie plaatsvond. Niets van dit alles in de e-tron. De auto remt net zo verfijnd als een Q5 diesel en dat is een enorm pluspunt. Zeker als je weet dat bij 90 procent van de rem-acties alleen de elektromotor wordt gebruikt. Dat scheelt ook nog eens in de kosten qua remschijven en -blokken.

Het enige afwijkende wat we zien aan de e-tron zijn de buitenspiegels. Dat zijn camera’s, die beelden van wat er achter de auto gebeurt projecteren op een display aan de binnenkant van de portieren. Dat is een kwestie van wennen. In ieder geval langer dan twee dagen, want wij zaten eindeloos te turen naar de camera bij een inhaalactie, in plaats van naar de display daaronder. Het is echter geen l’art pour l’art, want dankzij het geringere oppervlak komt de e-tron 35 kilometer verder op een volle lading dan met conventionele spiegels.

De Audi is snel dankzij een systeemvermogen van 408 pk en een trekkracht van in totaal 664 Newtonmeter. Daarmee accelereert de 2.490 kilo wegende e-tron van 0-100 km/u in 5,7 seconden. De topsnelheid is begrensd op 200 km/u. Er kan gekozen worden uit zeven rijprofielen op basis van de weersomstandigheden of persoonlijke voorkeur. Ook de werking van de adaptieve luchtvering wordt hierdoor beïnvloed. De e-tron is hierdoor comfortabel op de lange afstand en sportief in de bergen. Bij snelwegritten wordt de carrosserie verlaagd om de actieradius te vergroten.

De actieradius is nog wel een dingetje. Waar de auto eerst nog een range zou hebben van minimaal 400 kilometer, werd dat tijdens de persconferentie al ‘tot 400 kilometer’. Tijdens de testritten haalde niemand deze afstand en één auto viel voor het eindpunt stil met een lege accu. Dat komt deels natuurlijk doordat de testprocedures meer stroom vreten dan met constant 120 km/u richting het eindpunt te cruisen, maar ook wij zaten vlak voor de finish al enigszins bezorgd naar de verbruiksmeter te kijken. En nu we toch aan het zeuren zijn: ook hoorden we een niet-premium rammeltje in het dashboard.

Voor het overige is de 84.100 euro kostende e-tron een dijk van een auto, die compromisloos te gebruiken is buiten de gebaande paden, maar zich ook thuis voelt in de urban jungle en op de snelweg richting kantoortuin. De quattro-aandrijving zorgt voor een veilige wegligging en het digitale dashboard zorgt voor een futuristische uitstraling. De auto is nu al te bestellen en is leverbaar vanaf februari. Dankzij de gunstige regeling rondom de bijtelling blijft dit soort auto’s aantrekkelijk.

Audi levert de e-tron standaard met Audi e-care. Dat betekent onder meer acht jaar garantie op het accupakket, maar ook zes jaar gratis onderhoudsinspecties en APK en een gratis afsleepservice naar het dichtstbijzijnde laadpunt. Wanneer je door deze laatste service geen last meer hebt van ‘range-anxiety’, is de e-tron een heerlijke auto waaraan ook nog eens heel weinig stuk kan gaan. Gelukkig beginnen er in Nederland niet direct gieren boven je dak te cirkelen wanneer je toch stilvalt met een lege accu langs de A2.