Professor voorspelt dat Tesla verdwijnt of 80% in waarde daalt en legt uit waarom

10 oktober 2019

12u51

Bron: International Business Times, Teslarati 3 Auto Het bedrijf Tesla zal de komende jaren verdwijnen, of minstens 80% van zijn waarde verliezen. Dat voorspelt Scott Galloway, een professor aan de universiteit van New York. Tesla is te klein om te concurreren met de grote merken, zo luidt zijn verklaring.

Scott Galloway is professor aan de New York University, waar hij marketing doceert aan MBA-studenten. Hij wordt gezien als een uitstekende professor. Hij voorspelde eerder dat de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods overgenomen zou worden door Amazon, wat in 2017 ook gebeurde.

Nu doet hij opnieuw stof opwaaien met een blogpost waarin hij het heeft over overgewaardeerde ‘eenhoorns’, of beursgenoteerde bedrijven met een waarde van meer dan 1 miljard dollar.

Volkswagen

Galloway voorspelt dat het bedrijf van miljardair Elon Musk zijn einde nadert, of minstens 80% in waarde zal dalen. Hij gelooft wel dat Tesla de wereld - op een goede manier - heeft veranderd. Maar hij denkt dat het bedrijf niet over genoeg middelen beschikt om te concurreren met de grote jongens.

De winstmarges in de auto-industrie zijn niet groot, en nu bedrijven als Volkswagen, Toyota en Daimler de markt van elektrische wagens willen veroveren, voorspelt hij dat Tesla het onderspit zal delven. Volkswagen bijvoorbeeld lanceerde zopas het elektrische model ID.3 voor amper 30.000 euro. De goedkoopste Tesla kost bijna 20.000 euro meer.

Populairste auto

Toch blijft de voorspelling opmerkelijk, zeker nu zowat iedereen ervan overtuigd is dat elektrisch rijden voor de grote doorbraak staat. In Nederland was de Tesla Model 3 vorige maand zelfs de populairste auto, met een marktaandeel van ruim 15 procent. Anderzijds blijft het merk het moeilijk hebben om auto’s op tijd af te leveren bij zijn klanten. Vorig kwartaal was de mijlpaal van 100.000 wagens in zicht, maar toen bleek dat het merk bleef steken op 97.000, ging het aandeel hard onderuit.

Los van Tesla, nadert volgens de prof ook het einde voor WeWork (werkruimten), Lyft (mobiliteit) en Robinhood (financiële dienstverlening) en zijn ook onder meer Pinterest, Twitter, Slack en Uber overgewaardeerd.

Overvalued unicorns:

— Pinterest

— Snap

— Twitter

— Peloton

— Slack

— DoorDash

— Lime

— Palantir

— Uber

— Compass



Will lose 80% or disappear:

— Tesla

— WeWork

— Robinhood

— Lyft

— OYO#nomercynomalice https://t.co/Uw2GgOIevf Scott Galloway(@ profgalloway) link

