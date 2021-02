Productielijn in Tesla-fabriek Californië tijdelijk stilgelegd

Deze Aston Martin stond 10 jaar in een veld en 30 jaar in een schuur, maar is toch véél geld waard

10:37 Toen zijn baas hem een Britse sportwagen beloofde, hoopte Amerikaan Connie Moore dat het een Jaguar of MG zou zijn. Het werd een Aston Martin, een merk waar hij toen nog nooit van had gehoord. Meer dan vier decennia en een flinke laag stof later neemt hij afscheid van zijn DB4. De unieke en spectaculaire ‘barnfind’ of ‘schuurvondst’ staat nu te koop voor 269.000 euro.