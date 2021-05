Productie Russische Rolls Royce van start

Maar de nieuwe luxe Aurus Senat is de crème de la crème van de Russische auto-industrie die over het algemeen nog steeds met imagoproblemen kampt. Een grote invloed op die industrie of het Russische wagenpark lijkt de Aurus Senat echter niet te gaan hebben, want er worden er dit jaar volgens industrieminister Denis Mantoerov hooguit 300 van gemaakt.

Ten tijde van de Sovjet-Unie reden de leiders in zwarte limousines van de oude auto- en vrachtautofabriek ZiL, maar daar zijn er naar verluidt in de garages van het Kremlin nog maar twee van over. De fabriek sloot in 2013 na bijna 100 jaar de deuren. De Russische leider Boris Jeltsin (1931-2007) introduceerde limousines van Mercedes-Benz in het Kremlin. Die tijd is met de Aurus Senat voorbij.