Productie bij Porsche valt stil door IT-problemen

16 oktober 2019

15u40

Bron: Belga 0 Auto Een IT-storing heeft de productie bij de Duitse sportwagenbouwer Porsche dinsdag enkele uren lang lamgelegd. De fabrieken in Stuttgart-Zuffenhausen en Leipzig waren getroffen, zo meldt een woordvoerder. De problemen staken dinsdagnamiddag de kop op.

Volgens de woordvoerder ging het om een intern probleem, dat gevolgen had voor de productie en logistiek in beide fabrieken, en niet om een aanval van buitenaf. Een fout bij de opslag van gegevens lag aan de basis van de problemen. Software die de gevolgen van die storing moest indijken, liet het vervolgens ook afweten.

In een mail aan de medewerkers liet de directie weten dat 211 servers uitgevallen waren, aldus ‘Spiegel Online’. In de hoofdfabriek in Stuttgart-Zuffenhausen bouwt Porsche de sportwagens 911 en 718 en zijn nieuwe elektrische model Taycan. In Leipzig worden de ‘kleine’ SUV Macan en de vierdeurs Panamera gebouwd. Hoe groot de gevolgen op de productie geweest zijn is nog niet duidelijk.