Productie bij Audi in Duitsland langer stil door staking in Hongaarse fabriek, in Brussel loopt de band voorlopig nog

29 januari 2019

17u09

De staking in de Hongaarse fabriek van Duitse luxewagenbouwer Audi, waar motoren gebouwd worden, heeft meer en meer gevolgen voor de productie in Duitsland. Een deel van de productie in Ingolstadt kwam maandag stil te liggen. Aanvankelijk voor twee dagen, maar Audi laat vandaag weten dat het werk tot donderdag niet hernomen zal worden. In de Audi-fabrieken in Neckarsulm en Brussel loopt de band voorlopig wel nog.

In de Brusselse fabriek van Audi, die elektromotoren toegeleverd krijgt vanuit Hongarije, is de productie normaal gezien tot en met morgen verzekerd. "We bekijken de situatie van dag tot dag, maar we hebben voorlopig nog motoren op voorraad of onderweg naar hier", aldus Andreas Cremer, secretaris-generaal van Audi Brussels.

Meer dan 4.000 werknemers van de Audi-fabriek in het Hongaarse Gyor hebben donderdag voor een week het werk neergelegd. Ze eisen een betere verloning en voordelen. De fabriek in Hongarije stelt in totaal zowat 12.000 mensen tewerk die motoren bouwen. Niet enkel voor Audi, maar ook voor andere merken van de Volkswagen-groep. Het is de grootste buitenlandse investering in Hongarije. De vakbond die opriep tot de staking wil een loonsverhoging van 18 procent en betere voordelen. Het management heeft een loonsverhoging met 20 procent voorgesteld gespreid over twee jaar en andere toezeggingen, maar de vakbond heeft die verworpen.