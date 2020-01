Pro of contra: moet elke auto worden uitgerust met een alcoholslot? Kristof Winckelmans - www.fangio.be

30 januari 2020

09u18

Bron: www.fangio.be 4 Auto Eerder deze week opperden een aantal Duitse verzekeraars dat alle nieuwe auto’s verplicht zouden moeten uitgerust worden met een alcoholslot om het aantal ongevallen waarbij alcohol in het spel is, drastisch te reduceren.

Alcohol blijft, samen met overdreven snelheid en afleiding, een ‘stille doder’ op de Europese wegen. In Duitsland zouden jaarlijks zo’n 13.500 letselongevallen rechtstreeks te wijten zijn aan overmatig alcoholgebruik, al ligt het reële aantal ongevallen wellicht nog een heel stuk hoger. Een vereniging van Duitse verzekeraars pleit dan ook voor het verplicht installeren van een alcoholslot in elke nieuwe auto die in Europa verkocht wordt, zodat bestuurders een negatieve ademtest moeten afleggen vooraleer ze hun voertuig kunnen starten.

In ons land kunnen rechters automobilisten ook nu al een alcoholslot opleggen, maar enkel wanneer ze betrapt werden met een alcoholintoxicatie van meer dan 0,8 promille. Voorlopig lijkt een uitbreiding naar alle (nieuw verkochte) auto’s niet meteen aan de orde, al heeft Europa de autobouwers wel al verplicht om vanaf 2022 een aansluitpunt voor een alcoholslot te voorzien in elke auto die ze op de Europese markt willen brengen.