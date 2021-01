"Privéauto's kunnen tegen 2030 grotendeels autonoom rijden”

Klanten kunnen waarschijnlijk tegen 2030 een privéauto kopen die grotendeels autonoom rijdt. Dat blijkt uit schattingen van autotoeleverancier Aptiv. “De eerste robottaxi’s zouden al in 2023 verwacht worden”, zegt Glen De Vos als chief technology officer in de marge van de online editie van de technologiebeurs CES.

Aptiv stelt op de technologiebeurs onder andere een nieuw platform voor rijhulp voor. De toeleverancier gaat ervan uit dat de rijhulp de komende jaren geleidelijk aan in meer rijomstandigheden van pas zal komen. “Dat is de basis”, zei De Vos. Voor een bredere inzet van autonome rijsystemen is er de komende jaren wel nog meer data en veiligheid nodig. Tegelijkertijd moeten de robotsystemen verbeterd worden en moet de kostprijs gedrukt worden.

Momenteel bevindt het rijhulpsysteem van Aptiv zich in level 3. Dat betekent dat bepaalde taken uitgevoerd kunnen worden, maar toezicht door de bestuurder vereist is. Bij level 4 handelen de voertuigen onder bepaalde omstandigheden volledig autonoom. De bestuurder moet in dat geval wel beschikbaar zijn om de controle opnieuw over te nemen als de auto het aangeeft.

Het is pas in level 5 dat auto’s onder alle omstandigheden volledig autonoom kunnen functioneren. Het duurt echter nog even vooraleer het zo ver is, beklemtoonde De Vos. “Uiteindelijk zijn de mensen zelf ook niet altijd klaar voor niveau 5.”

Volledig scherm De technologiebeurs CES zal deze keer digitaal gehouden worden. © AFP