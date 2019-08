Primeur: in Londen koop je voortaan een auto uit de automaat Erik Kouwenhoven

24 augustus 2019

09u49

Bron: AD.nl 6 Auto Inwoners van Groot-Brittannië kunnen vanaf nu een nieuwe elektrische auto kopen uit een ‘auto-automaat’ in Londen. Betalen kan contactloos.

Met het pop-upsysteem kunnen bestuurders in de Britse hoofdstad achter het stuur van een gloednieuwe auto stappen zonder het gedoe van een dealer. Het innovatieve systeem is geïnstalleerd door verkoopsite AutoTrader. De machine stelt voorbijgangers in staat om een ​​gloednieuwe elektrische Renault Zoe te kopen voor 16.000 pond (ongeveer 17.500 euro).

Wanneer er is betaald, wordt de sleutel van de Renault in een klein vakje geplaatst, waarna een automatische deur opengaat en je weg kunt rijden. Het systeem is ontworpen om de drempel weg te nemen die veel mensen voelen wanneer ze met een autodealer over de prijs moeten onderhandelen.

Uit een recent onderzoek van de autowebsite bleek dat bijna 90 procent van de Britten zich ongemakkelijk of beschaamd voelt bij het afdingen tijdens het kopen van een nieuwe auto. De machine staat op Spitalfields Market in Londen. Een team van zes ingenieurs besteedde drie maanden aan het ontwerpen en bouwen van de auto-automaat.